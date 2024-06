Pokazała zdjęcia ze słynnej plaży. Teraz zapłaci 7,8 tys. zł kary

Warto zaznaczyć, że influencerka nie została ukarana najwyższym możliwym mandatem. Zgodnie z taryfikatorem kar za wtargnięcie na Spiaggia Rosa można zapłacić od 500 do nawet 3,5 tys. euro (ok. 2,1 tys. do 15,1 tys. zł). Wyższe kary dotyczą tych osób, które wywożą piasek z plaży.