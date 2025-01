Pokazali, co dzieje się przed schroniskiem. "Apele nie przynoszą skutku"

Schronisko zlokalizowane na Przełęczy Trzech Dolin wyróżnia się wspaniałym klimatem. Obiekt stanowi także strategiczny punkt na górskich szlakach dzięki łatwemu dojazdowi i bliskości licznych tras turystycznych. Niestety, popularność miejsca przyczynia się do problemów, które generują nieodpowiedzialnie zachowujący się turyści.

"A teraz na serio. Od lat nasze apele nie przynoszą skutku. Więc to ostatnie fotki rozwalonych sanek i zablokowanych dróg wjazdowych do lasu, jakie wrzucimy. Nie mamy siły na edukację, prośby nie działają, instytucje nie działają. Po prostu będziemy robić swoje i nie wychylać nosa, bo jeszcze możemy oberwać" - czytamy dalej w poście na Facebooku schroniska.

Na opublikowanych zdjęciach faktycznie widać rozrzucone sanki, które turyści zostawili nieopodal schroniska. "A jak już sanki się zepsują, a śmietników nie ma przy drodze, to zostawimy", "Dziadostwo nie zna granic", "Ręce opadają, zwracanie uwagi nic nie daje, dodatkowo spotykam się z agresją ze strony rodziców bąbelków" - komentują internauci.

Pozostawianie sanek to niejedyne nieodpowiednie zachowanie turystów, z którym właściciele starają się walczyć. W grudniu informowaliśmy o problemach parkingowych. Otóż turyści pozostawiają swoje samochody w bramach i wjazdach, utrudniając np. działanie służb ratunkowych. Apele o niezastawianie wjazdów są nagminnie ignorowane, co prowadzi do napięć między turystami a obsługą schroniska.