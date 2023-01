W biały dzień nagrała dwa wilki. "Prosimy o czujność"

Wilki widziała w Rzepienniku Strzyżewskim 10 stycznia ok. godz. 9 pani Klaudia Tupek. Choć na wideo widoczne są dwa osobniki, to prawdopodobnie w okolicy było ich więcej. Zastanawiającą kwestią jest pora aktywności tych drapieżników, ponieważ przemieszają się one głównie po zmroku. Nagranie, które opublikowano w gminnych mediach społecznościowych, szybko zebrało sporo wyświetleń i komentarzy. Co więcej, w opisie zaapelowano do mieszkańców okolicy.