Pokazali wideo z lasu. "Nie zawsze są tak dobroduszne jak w kreskówkach"

A jeśli do niego dojdzie, to należy rzucić się na ziemię, twarzą do dołu, trzymając ręce na szyi i nie podnosić się, dopóki napastnik nie ucieknie na bezpieczną odległość. Jak najszybciej powinno się wezwać pomoc odpowiednich służb ratunkowych i czekać na ich przybycie.