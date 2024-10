Pokazano przerażające wideo. "To coś, czego nigdy się nie zapomni"

- Obserwowanie inwazyjnego drapieżnika szczytowego połykającego dorosłego jelenia to coś, czego nigdy się nie zapomni. Wpływ, jaki pyton birmański wywiera na rodzime gatunki, jest niezaprzeczalny. To jest jedno z najważniejszych zagadnień przyrodniczych naszych czasów dla ekosystemu Greater Everglades - mówi Ian Bartoszek z Conservancy of Southwest Florida.