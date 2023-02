Pokochał południe USA. "Teksańczycy są jak Polacy. Oni mają kowbojów, a my Wołodyjowskiego"

Niegdyś cajuns byli to wyłącznie francuskojęzyczni potomkowie Akadyjczyków, czyli mieszkańców dzisiejszej Nowej Szkocji, wysiedlonych w drugiej połowie XVIII wieku przez władze Wielkiej Brytanii. Przez 150 lat żyli na luizjańskich bagnach, w izolacji. Przeważnie byli niepiśmienni, stołujący się tym, co sami złapali, a więc rakami, krewetkami, aligatorami. Do początku XX wieku mówili XVIII-wiecznym francuskim. Dziś mówią po angielsku i żałują, że rodzice nie nauczyli ich francuskiego, ale dawniej był to język "prostaków z bagien" i nikt się nim nie chwalił. Obecnie cajun to w dużej mierze produkt marketingowy, ułatwiający sprzedaż pamiątek reklamowych. Nadal jednak żywa jest muzyka cajun, zideco, do wielu szkół, jako język wykładowy wraca francuski. W całej Ameryce znana jest też kuchnia cajun, bazującą na owocach morza i ostrych przyprawach.