Polacy już planują urlopy. Niektórzy nawet na sylwestra

Sprawdziliśmy zachowania użytkowników serwisu Nocowanie.pl. Dokładnie przyjrzeliśmy się, kiedy zaczynają myśleć o planowaniu wyjazdów i poszukiwaniach noclegu. Typowy turysta szukający informacji i noclegu w sieci to kobieta w średnim wieku. Zazwyczaj informacji szuka od niedzieli do czwartku, wzmożoną aktywność wykazuje wieczorem między godziną 18 a 21.

Trendem, który w ostatnich latach można zaobserwować, są wyjazdy w okresie świątecznym. Potwierdzają to statystyki na przełomie marca i kwietnia. Najwięcej zapytań o noclegi na ten moment w serwisie odnotowano w okresie Świąt Wielkanocnych (od 29 marca do 3-4 kwietnia).

Jednak wśród wiosennych wyjazdów wiedzie majówka. Pierwszy tydzień maja zdecydowanie wyróżnia się w statystykach. Początek roku to doskonały moment, by zaplanować długi weekend w korzystnej lokalizacji i cenie. Wystarczy wziąć 3 dni wolnego, by cieszyć się ponad tygodniowym wypoczynkiem. Turyści szczególnie zainteresowani są południem Polski. Wysyłają również sporo zapytań o noclegi na przełomie maja i czerwca, kiedy przypada długi weekend czerwcowy (31 maja to dzień wolny, wystarczy jednodniowy urlop i cieszymy się czterodniowym odpoczynkiem).