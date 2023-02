Polacy utknęli w Marrakeszu. Samolot Wizz Air od dwóch dni nie wyleciał do Warszawy

Pasażerowie samolotu Wizz Air z Marrakeszu do Warszawy drugi dzień nie mogą odlecieć do Polski. O sprawie alarmują oczekujący na lot podróżni. Według nich linie nie podają, kiedy uszkodzony w poniedziałek samolot będzie gotów do lotu. Nie wiedzą, kiedy będą mogli wrócić do kraju.