Utknęli na lotnisku na ponad trzy godziny przez jeden szczegół. "Co za nonsens"

Złe warunki pogodowe w Sewilli

Lot BA 2799 na lotnisko Londyn-Gatwick powinien wystartować planowo o godz. 11:30. Obsługujący go Airbus A319 przyleciał jednak do Sewilli sporo spóźniony. Z powodu złych warunków atmosferycznych (gęstej mgły) nie mógł wylądować i został przekierowany na pobliskie lotnisko Jerez. Ostatecznie w stolicy Andaluzji pojawił się o godz. 12:30, czyli godzinę po planowanym starcie do Londynu.