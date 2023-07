Polacy wypoczywający w Albanii alarmują. "Po chwili w wodzie skóra szczypie"

Albania - w morzu często można spotkać meduzy

"Spotyka nas ciekawe zjawisko, mianowicie jak wejdzie się głębiej do morza, to coś parzy w ciało, wiecie co to może być? Jakieś meduzy, rośliny? Przy brzegu nie ma takiego problemu, natomiast dalej jest to uciążliwe" - czytamy post zaniepokojonej turystki.