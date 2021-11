Spędziła rok na stacji polarnej. "Bardzo szybko zdążyliśmy znienawidzić broń"

W teren nie wolno wychodzić samotnie, nigdy. To jest prawdopodobnie najważniejsza z zasad. Druga odnosi się do tego, co należy zabrać ze sobą. W mieście są to telefon, klucze i portfel, na Spitsbergenie - radio, rakietnica i broń długolufowa. Bardzo szybko zdążyliśmy - jak pewnie wszystkie ekipy przed nami i po nas - szczerze znienawidzić broń. Jest ciężka, niewygodna, niszczy ubrania i plecaki w miejscach, w których się o nie ociera. Jest jednak podstawą bezpieczeństwa.