Polak w Londynie o życiu po pandemii i brexicie oraz w cieniu wojny. "Podziały nie mają żadnego znaczenia"

Moje redakcje także działają. Jeśli ktoś chce pomóc, uderza do społeczności polskiej. Cudowna rzecz, że potrafimy się tak zjednoczyć. Dobrze by było, by udało się to kontynuować. W obliczu tego, co przeżywają teraz ludzie na Ukrainie, nasze podziały nie mają żadnego znaczenia. Może to moment, żebyśmy się zastanowili, co w życiu najważniejsze.