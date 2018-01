Polarny statek pasażerski powstaje w Gdyni. Ma być jedyny w swoim rodzaju

Stocznia Crist w Gdyni rozpoczęła budowę polarnego statku pasażerskiego. Jednostka o długości prawie 125 m ma być jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Powstaje na zlecenie norweskiego armatora.

Pierwsze cięcie stali miało miejsce 5 stycznia i to znak, że budowa właśnie się rozpoczęła. Tomasz Wrzask ze stoczni Crist w Gdyni poinformował media, że statek będzie miał innowacyjny kadłub X-Bow, który zmniejszy uderzanie fal o kadłub, przez co zwiększy komfort podróżowania i będzie prowadzić do znacznego zmniejszenia hałasu i wibracji.