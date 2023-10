Poleciał na Ibizę bez rezerwacji noclegu. Powód zaskakuje

Dwa oblicza Ibizy

Trzecia co do wielkości wyspa na Balearach przyciąga imprezowiczów z całego świata. Znajdują się tam dyskoteki mieszczące nawet trzy tys. osób, a historie legendarnych klubów sięgają czasem kilkadziesiąt lat wstecz. Szalone życie nocne to znak rozpoznawczy lata na Ibizie. U jej wybrzeży cumują jachty, na których w ciągu dnia wygrzewają się celebryci. Wakacje spędzają tu takie słaby jak Cristiano Ronaldo, Paris Hilton, Kanye West i Kim Kardashian.