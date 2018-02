Polka błyszczy w Rio. Dla Kashiry niemożliwe nie istnieje

Gdy wchodzi na sambodrom wszyscy na nią patrzą. Nie mogą uwierzyć, że nie mieszka w Rio. Katarzyna Kashira Stocka z Olsztyna gorącą sambę ma we krwi. Już trzeci rok z rzędu błyszczy wśród najlepszych tancerek na największym karnawale świata.

W 2016 roku Kashira po raz pierwszy poprowadziła korowód podczas słynnego karnawału w Rio de Janeiro. Kobieta rakieta, gwiazda, artystka - określać ją można na wiele sposobów. Jedno jest pewne - dla niej niemożliwe nie istnieje. - Wtedy udało mi się osiągnąć coś, co wydawało się nieosiągalne. Zatańczyłam na głównym miejscu tanecznym jednej z brazylijskich szkół samby - Alegria da Zona Sul na karnawale w Rio de Janeiro – opowiada w rozmowie z WP Kasia. – Wszystko odbywało się trochę na wariackich papierach, ale dzięki mojemu uporowi i pomocy finansowej wielu ludzi udało się. Podczas pobytu dowiedziałam się mnóstwa ciekawych rzeczy o karnawale, Brazylijczykach, zajrzałam do szkół, do których nie każdy ma wstęp.