Polka podróżuje solo po świecie. "Zobaczyłam inny świat i stwierdziłam, że nie mogę jednak tak żyć"

W Tanzanii i na Zanzibarze jest zupełnie normalne to, że ktoś krzyczy do Ciebie "Jambo", dotyka cię, albo zaczyna tańczyć obok. Rozmawiając z mężczyznami, oni często ruszają brwiami. Dla nas ten sygnał jest dwuznaczny i pojawia się w głowie myśl - "czego ty ode mnie chcesz?", ale u nich to jest całkowicie normalne i nie ma seksualnego podtekstu. Faktycznie na początku czułam się z tym niekomfortowo, ale z czasem przyzwyczaiłam się do tego. Jak nauczyłam się języka suahili, to Masajowie orientowali się, że jestem tam już dłużej i to często mi pomagało.