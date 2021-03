Polka potrafi! Nawet na wyluzowanej andaluzyjskiej prowincji

Ten region na południu Hiszpanii to o wiele więcej. Urokliwe pueblos blancos - miasteczka z białymi domami, gaje oliwne, łąki, na których pasą się krowy i owce, lasy dębów korkowych. To także całkiem imponujące pasma górskie, jak najwyższy w kontynentalnej Hiszpanii łańcuch Sierra Nevada, z wyciągami i trasami narciarskimi.

Gaje oliwne i pagórki porośnięte dębowym lasem

Jej ulubioną jest około 8-kilometrowe kółko Las Laderas. Na trasę wychodzi się, idąc w dół miasteczka (na wschód) ulicą Parras, za kościołem Nuestra Señora de la Consolación. Zaraz za miastem ścieżka wiedzie przez pola uprawne, ogrody i gaje oliwne. Mijamy białe hacjendy i pasące się owce, a dalej znajdziemy trochę cienia w dolinie rzeki Huéznar. Wędrując, przetniemy linię kolejową Sewilla-Mérida i most Tres Ojos, zawrócimy za mostem kolejowym. Po drodze będziemy podziwiać wszystko, co w andaluzyjskiej prowincji najpiękniejsze: strumyki, gaje oliwne, pagórki porośnięte gęstym dębowym lasem. Można wziąć ze sobą prowiant na piknik, a trzeba przyznać, że w Cazalla mnóstwo jest sklepów z wyrobami lokalnych kooperatyw spożywczych: producentów serów, oliwek, wędlin, miodu i słodyczy. No i win oczywiście.

Zawsze zielono, plaża 10 minut od domu

Powędrujmy na chwilę na południe. Znajdująca się na południowym końcu Hiszpanii prowincja Kadyksu to także pasmo górskie Sierra de la Helena i aż siedem rezerwatów przyrody. Spośród 260 km linii brzegowej, 138 km stanowią plaże, jest ich aż 83. Bliskość Afryki sprawia, że jest to region unikalny przyrodniczo. Rocznie około 20 milionów ptaków migruje tędy między kontynentami.

Teraz mimo nawału pracy znalazła czas, by opowiedzieć mi, jak się żyje na "andaluzyjskiej prowincji", czyli w el Puerto de Santa Maria, dokąd przeprowadziła się ponad 11 lat temu: - Wcale nie czuję, że to prowincja! Może jak pojadę do Madrytu… - śmieje się pani Anna. - Myślę, że życie tutaj nie różni się jakoś specjalnie: dzieci, szkoła, dom, praca… Dzień świstaka - uśmiecha się. - Ludzie tu są na pewno bardziej wyluzowani, co nie znaczy, że mniej odpowiedzialni. Oprócz tego zawsze jest zielono, plaża jest 10 minut od domu. Cieszę się, że tu mieszkam!