Polka w czerwonej sukience zachwyca. "Nie pokazuję twarzy, bo to nie jest opowieść o mnie"

Jedynym zdjęciem, którego do tej pory tak zupełnie nie udało mi zrealizować, to Lady in Red na tle majestatycznych Tre Cime w Dolomitach. Miałam na jego realizację tylko jeden dzień i akurat wtedy spadł przedwcześnie śnieg, na co nie byłam technicznie przygotowana. Ale Dolomity skradły moje serce, więc na pewno tu jeszcze wrócę z sukienką - tym razem przygotowana na wszystko (śmiech).