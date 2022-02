Walentynki w raju. Nieziemskie widoki i pewna pogoda

Jeśli 14 lutego to dla was wyjątkowy dzień, to nie zastanawiajcie się długo, tylko sprawcie bliskiej osobie niespodziankę i wybierzcie się na egzotyczny urlop w wyjątkowej scenerii. Tydzień na pełnych słońca plażach z białym, pudrowym piaskiem i tropikalną roślinnością to idealna opcja na romantyczny wypad we dwoje. A to już ostatni dzwonek, by zarezerwować wycieczkę i spędzić na miejscu Walentynki.