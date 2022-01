Pociąg z Polski do Chorwacji. Jest zgoda UTK

RegioJet w 2020 roku uruchomił połączenie kolejowe z Pragi do Chorwacji. Okazało się ono hitem i to nie tylko wśród Czechów, ale również Polaków. Łatwość dojazdu do czeskiej stolicy oraz atrakcyjne ceny biletów przyciągnęły wielu naszych rodaków. W efekcie przewoźnik postanowił uruchomić pociąg z Polski do Chorwacji.