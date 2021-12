Polka w Finlandii o św. Mikołaju i nie tylko. Zdradza, co dzieje się w jego wiosce

Pamiętam swoją pierwszą samotną wędrówkę i emocje, które jej towarzyszyły. Pierwsza godzina była rewelacyjna, druga, trzecia - ciekawa, ale w pewnym momencie musiałam zacząć sama do siebie śpiewać - tak dziwne było to uczucia bycia tylko ze sobą. A potem dochodzimy do myśli, uczuć, do których zwykle nie docieramy. Trzeba się z tym zmierzyć, jakoś to w sobie przemielić, oswoić. Dla mnie te wędrówki to rodzaj medytacji, bardzo oczyszczające doświadczenie na łonie wspaniałej przyrody. Bo podobnie jak Mikołaj, natura w Laponii ma magiczną moc.