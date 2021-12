Polka w Laponii. "Nie ma takiego świątecznego pośpiechu, bieganiny i przygotowań do ostatniej minuty"

Dla nich Laponia to ogromny obszar geograficzno-kulturowy o powierzchni ok. 380 tys. km kw. znajdujący się w Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji. Zajmuje ona ok. 2/3 terytorium całej Norwegii. Jej rdzenni mieszkańcy to Saamowie hodujący renifery, od których wywodzi się inna nazwa tego regionu – Sápmi.