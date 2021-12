Skandynawska magia świąt. Czyli jak spędziłam święta z dala od domu

A czym pachną przygotowania do świąt w Szwecji? Dla mnie to przede wszystkim zapach szafranu, kardamonu i grzanego wina. Każdą kolejną niedzielę adwentu Szwedzi spędzają na spotkaniach z przyjaciółmi, podczas których największą atrakcją są gry planszowe, grzane wino czyli glögg oraz bułeczki szafranowe z rodzynkami – lussekatter. Czwarta niedziele adwentu to już powolne przygotowania do zbliżających się świąt, zakupy ostatnich prezentów i ubieranie choinki.