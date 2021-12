Polacy chcieli dokonać niemożliwego. "Nasze himalajczyki dały nam wolność"

Gdy w końcu udało się je dostarczyć do Indii, tam utknęły na lotnisku i nie można ich było wydobyć. Pisałem do firm, znajomych, którzy mają w Indiach rodziny, wszyscy mówili, że tego zrobić się nie da. Aż w końcu odezwałem się do pochodzącego z Indii znajomego podróżnika - Deepaka Gupty, którego spotkałem podczas wyprawy do Ameryki. My kończyliśmy podróż, on i jego znajomi zaczynali. W sumie spędziliśmy ze sobą pięć godzin, ale to właśnie Deepak pojechał na lotnisko, jakimś cudem odebrał ogniwa, po czym wsiadł w samochód i pokonał 1000 km do Nepalu, żeby nam je dostarczyć.