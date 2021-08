Polka w Szwajcarii. "Z luzem łatwiej się żyje"

Trafiłam do miasteczka Morges we francuskojęzycznej części Szwajcarii. Był to dla mnie szok, bo jestem typowo miejskim zwierzem. Urodziłam się w Lublinie, potem przeniosłam się do Krakowa. Tymczasem okazało się, że Szwajcarzy przeważnie nie mieszkają w miastach, tylko w mniejszych miejscowościach. Mój chłopak należał do tej drugiej grupy. Moje początki w Szwajcarii przypominały więc przygody bohaterki serialu "Szpilki na Giewoncie". Z czasem przywykłam jednak do spokoju prowincji. Na wakacjach szukam jeszcze mniejszych miejscowości niż ta, w której mieszkam. Miasta mnie męczą, jest tam za głośno, za dużo ruchu.