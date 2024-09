Polkę na Bali ugryzła małpa. W sieci zawrzało

"Macie jakieś doświadczenia związane z ugryzieniem przez małpę w Monkey Forest w Ubud? Jechać do szpitala? Czy co zrobić? Bardzo proszę o odpowiedzi" - czytamy w opublikowanym poście.

"Musisz jechać do szpitala"; "Czym prędzej zgłoś się do lekarza" "Śmiertelność wynikająca z rozwoju wścieklizny u człowieka wynosi niemal sto procent" - grzmią internauci. Ale czy przyjmujący turystów rezerwat przyrody mógłby sobie pozwolić na to, by nie szczepić zwierząt?