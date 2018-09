Polscy turyści koczują na lotnisku w Grecji. "Coś nieprawdopodobnego"

Jak informuje nasza czytelniczka, pani Katarzyna, za pomocą dziejesie.wp.pl, klienci biura Rainbow Tours utknęli na lotnisku w Salonikach. Ok. 200 osób czeka na informacje, kiedy będą mogli wyruszyć do kraju.

- To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Aż przykro, bo wycieczka była bardzo fajna, a teraz siedzimy i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Na oko czeka tu z nami ok. 200 osób – szacuje pani Katarzyna.

Okazuje się, że to nie pierwsza taka sytuacja. Już podczas podróży do Grecji nasza czytelniczka odleciała z dużym opóźnieniem.

- Dwa tygodnie temu lecieliśmy z Polski do Grecji i było to samo. Czeski przewoźnik Travel Service nawalił, nikt się nami prawie na tym lotnisku nie zajmował, dali nam w pewnym momencie talony. Ostatecznie mieliśmy 4,5 h opóźnienia. Pomyśleliśmy sobie, że to pech. Ale dziś znów to samo – dodaje pani Katarzyna.