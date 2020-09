Polska nowym hitem Brytyjczyków. Brak kwarantanny wabi turystów

Nowe hity Brytyjczyków - Turcja, Włochy i Polska

Coraz mniejsze możliwości wyjazdów bez konieczności kwarantanny po powrocie powodują, że rośnie popyt na podróże do krajów bezpiecznych. Zainteresowanie wyjazdami w październiku do Grecji spadło w ciągu ostatnich dwóch tygodni o 17 proc., bo jak się oczekuje, niedługo kraj ten również przestanie być uznawany za bezpieczny.

O 15 proc. wzrosło natomiast w tym samym okresie zainteresowanie wyjazdami do Turcji, o 18 proc. do Włoch, a najbardziej - aż o 25 proc. - do Polski. W przypadku Polski Brytyjczycy szukają przede wszystkim krótkich weekendowych wyjazdów do Krakowa i innych dużych miast.