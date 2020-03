Polska turystyka rusza z akcją #ZmienTerminNieOdwoluj

We wtorek na Twitterze Ministerstwo Rozwoju apelowało, aby turyści cierpliwie obserwowali sytuację i zamiast odwoływać urlopy, zmieniali termin wyjazdu na późniejszy. Całym sercem przyłączamy się do akcji ##ZmienTerminNieOdwoluj!

Branża turystyczna w związku z rozprzestrzeniającą się epidemią koronawirusa znalazła się w trudnej sytuacji. Turyści rezygnują z wyjazdów na najbliższe tygodnie, w tym Wielkanoc i majówkę. Pojawiają się także wątpliwości o tegoroczne wakacje.

- Na początku zeszłego tygodnia, kiedy z całego kraju zaczęły napływać kolejne wieści o rosnącej liczbie osób zakażonych koronawirusem lawinowo wzrastała liczba telefonów i maili z prośbą o anulowanie rezerwacji. Goście odwołują głównie najbliższe terminy i długi weekend majowy – mówi nam jedna z właścicielek pensjonatu.

Dodajmy, że na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzono zakaz działalności związanej z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20).

- Nie wiemy jak długo będzie obowiązywał zakaz, na ten moment musiałem odmówić gościom, którzy mieli rezerwację do końca marca. Tylko jeden zdecydował się przełożyć pobyt na późniejszy termin, reszta zrezygnowała – komentuje właściciel apartamentów.

- Marzec jestem w stanie przetrwać z wypracowanej rezerwy, ale jeśli sytuacja będzie się utrzymywała, to czarno to widzę. Z czegoś trzeba opłacić czynsz i ratę kredytu, do tego na głowie mam utrzymanie rodziny i dwójki dzieci – dodaje.

W podobnej sytuacji znajduje się tysiące właścicieli pokoi na wynajem, kwater, domków, apartamentów i innych obiektów noclegowych. Pojawiają się pytania i wątpliwości, co z pracownikami. W sektorze turystyki pracują setki osób, które żyją w ciągłej obawie o jutro i to, co przyniesie kolejny dzień. Większość pracodawców dochodzi do porozumienia i znajdują wspólne rozwiązania, ale są też osoby, które z dnia na dzień tracą prace i źródło utrzymania. Tu nie chodzi już tylko o nasze urlopy, ale prawdziwe ludzkie dramaty, które dzieją się po tej drugiej stronie biznesu.

Warunki nie są łatwe także dla portali noclegowych, ale trzymamy się razem

Największy polski portal noclegowy Nocowanie.pl 23 lutego br. obchodził jubileusz i dziękował za 15 lat wspólnej podróży swoim klientom i użytkownikom. Kilka dni później radosna atmosfera przerodziła się w chwile niepewności.

- W ciągu tygodnia, licząc miesiąc do miesiąca, czyli luty do marca, mamy czterokrotnie mniejszy ruch na naszej stronie internetowej. Ale tu nie chodzi tylko o ruch w sieci, tylko znacznie mniejszą liczbę rezerwacji w obiektach naszych klientów. A to oznacza bardzo poważne kłopoty dla całej branży - tłumaczy prezes Nocowanie.pl Kamil Ruciński.

Firma wspiera swoich klientów, m.in. przedłuża automatycznie abonament o czas trwania zawieszenia działalności obiektu. Portal w czasie pandemii wstrzymał także odejmowanie punktów pozycjonujących. Oraz przygotował szereg specjalnych ofert dla właścicieli obiektów noclegowych.

Marka przeprowadziła również badania: Coronavirus a plany wyjazdowe Polaków.

Wyniki mówią, że sytuacja, w której obecnie się znajdujemy, spowodowała, że plany mogą ulec zmianie lub przesunięciu w czasie. Patrząc na statystyki, większość badanych, bo aż 77 proc. planuje wyjazdy w miesiącach wakacyjnych (czerwiec-wrzesień).

Zostań w domu i zaplanuj urlop marzeń

Gorąco apelujemy, aby przez najbliższe dni okazać wparcie dla służby zdrowia oraz innych Polaków i solidarnie przyłączyć się do akcji #ZostańwDomu.

Wierzymy, że takie zachowanie uchroni nas przed dalszym rozprzestrzenianiem się wirusa i obecny kryzys minie. A kiedy za oknem pojawi się ładna pogoda, wszyscy będziemy mieli ochotę na wycieczki i zwiedzanie. Dlatego nie zmieniajmy planów, a jedynie termin ich realizacji. Nie rezygnujmy z dokonanych rezerwacji, a jedynie przebukujmy datę noclegów. Góry, morze czy jeziora – wszystko poczeka.

Akcję #ZmienTerminNieOdwoluj wspiera WP Turystyka

