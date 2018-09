Polski design w Londynie. Przedmioty codziennego użytku na wystawie

Żółte firanki w szafie, właz do kanału czy… drewniany wychodek. Takie właśnie eksponaty możemy odnaleźć w polskim pawilonie drugiej edycji London Design Biennale. Ekspozycja ta zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza, a jej autorką jest Małgorzata Wesołowska.

Od 4 września w Londynie trwa London Design Biennale, podczas którego można zobaczyć wystawy z 40 krajów, miast i regionów . Polskę reprezentuje wystawa "Sedno sprawy" ("A Matter of Things"). Tematem przewodnim biennale są "stany emocjonalne".

Temat nawiązuje do 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę , ale kuratorka wystawy dość niestandardowo podeszła do tego tematu. Artystka wybrała obiekty, które jej zdaniem miały największy wpływ na codzienność Polaków przez ostatnie 100 lat. Znajdziemy na niej akcenty patriotyczne w postaci radiostacji z Bitwy Warszawskiej z 1920 r. czy pokrywy włazu kanału, w którym ukrywali się uczestnicy Powstania Warszawskiego. Jednak najbardziej zastanawiają inne eksponaty, takie jak sławojka, czyli latryna promowana w dwudziestoleciu międzywojennym przez premiera Felicjana Sławoja Składkowskiego, naszyjnik z papieru toaletowego, pocztówka dźwiękowa czy łóżko polowe, które stało się symbolem boomu handlowego w latach 90.

– Ekspozycja ta zwyciężyła w konkursie zorganizowanym przez Instytut Adama Mickiewicza. Jej autorką jest Małgorzata Wesołowska, która w sposób zupełnie niekonwencjonalny, z humorem, ale i z wielką inteligencją podeszła do sprawy polskiego wzornictwa na przestrzeni ostatnich 100 lat – opowiadał gość audycji "Poranek Dwójki". – Pomysł Małgorzaty Wesołowskiej opiera się na subiektywnym i emocjonującym wyborze obiektów znanych z historii ostatnich stu lat Polski. Kuratorka zaprosiła do współpracy projektantów przestrzeni wystawienniczej ze Studia Noodi Design Jan Buczek i Studia Szpunar oraz Michała Lobę – grafika i ilustratora.

Na wystawie "A Matter of Things" można zobaczyć zatem obiekty, które w ocenie kuratorki miały najsilniejszy wpływ zarówno na codzienność Polaków, jak i w dłuższej perspektywie towarzyszyły procesowi przemian społecznych i cywilizacyjnych Polsce, a w związku z tym wywołują silne emocje.

Obiekty, które wybrała Małgorzata Wesołowska, budzą mieszane odczucia, ponieważ nie są to przykłady dziedzictwa czy najnowszych osiągnięć polskiego projektowania. Jak pisze kurator koncepcji wystawy kluczem wyboru były emocje, jakie są z nimi związane:

"Wybrane przedmioty nie są ikonami dizajnu, wręcz przeciwnie, niektóre są ucieleśnieniem anty-dizajnu lub prowizorycznego podejścia do tworzenia rzeczy i ich wykorzystania. Jednak – często w przeciwieństwie do obiektów ikonicznych – używano ich powszechnie, w sposób praktyczny i funkcjonują do dziś w świadomości polskiego społeczeństwa" – napisała Małgorzata Wesołowska w koncepcji wystawy.