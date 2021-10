Dolina Chochołowska. Jedno z najpiękniejszych miejsc w Tatrach

Wspomniana leśniczówka to kolejny punkt odniesienia na trasie, która biegnie Doliną Chochołowską. Od lat 30. XX wieku aż do 1974 roku działało tu prywatne schronisko turystyczne, gdzie można było między innymi skorzystać w nim z niewielkiego bufetu. W tej chwili jest to leśniczówka TPN, zajmowana przez pracownika parku. Przy budynku znajduje się punkt, w którym można wypożyczyć lub zwrócić rowery. Jest to również skrzyżowanie szlaków - na Iwaniacką i Siwą Przełęcz, a także w kierunku Polany Chochołowskiej.