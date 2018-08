Polski hotel wyróżniony przez TIME. Znalazł się na liście "Najlepszych miejsc na świecie 2018"

Zanim go otworzono, mówiono, że to jeden z najbardziej oczekiwanych hoteli świata. Gdy zaczął przyjmować pierwszych gości, pisały o nim wszystkie media w Polsce. Teraz Raffles Europejski Warsaw jest coraz częściej zauważany i wyróżniany za granicą.

Klasa, szyk, luksus i nawiązanie do tradycji. Takimi słowami można opisać Raffles Europejski Warsaw , który został otwarty w czerwcu br. w miejscu dawnego Hotelu Europejskiego . Jego operatorem jest ikona wśród właścicieli luksusowych i prestiżowych obiektów - Raffles Hotels & Resorts, będący częścią grupy AccorHotels. Nowe "dziecko" marki jest jej trzecim hotelem w Europie (po Paryżu oraz Stambule ) i dwunastym na świecie.

Inwestycja budzi zainteresowanie nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jeszcze zanim "Europejski" zaczął funkcjonować, m.in. amerykański magazyn "Vogue" pisał, że to jeden z najbardziej wyczekiwanych hoteli na świecie. Teraz amerykański magazyn TIME umieścił go na liście "Najlepszych miejsc na świecie 2018" .

"W ciągu ostatnich kilku lat Polska stała się jednym z najbardziej atrakcyjnych kierunków turystycznych w Europie. To m.in. dzięki niskim cenom, coraz lepszej infrastrukturze czy nowym, luksusowym obiektom noclegowym, wśród których najważniejszym jest pochodzący z 1857 r. majestatyczny budynek, będący dawniej miejscem spotkań intelektualistów. Został odrestaurowany przez Raffles – pochodzącą z Azji luksusową grupę hotelarską, która udostępniła go gościom w czerwcu br., zdobywając wiele przychylnych recenzji" – oceniła Raffles Europejski Warsaw dziennikarka Kaitlin Menza z magazynu Time.

O hotelu

Raffles Europejski Warsaw ulokowany jest w miejscu przedwojennego Hotelu Europejskiego, który przez lata był uznawany za najlepszy w stolicy. Na trzech piętrach hotelu znajduje się 106 pokoi w 7 kategoriach. Wystrój apartamentów nawiązuje do lokalnych tradycji rzemieślniczych oraz do stylu art deco. W hotelu znajdują się również: spa z basenem, klub fitness, palarnia cygar, cukiernia Lourse Warszawa, legendarny Long Bar czy restauracja Europejski Grill.

Raffles Europejski Warsaw jest aktualnie najbardziej luksusowym hotelem w Polsce i ma standard 5 gwiazdek plus. Aby hotel mógł otrzymać taką kategorię musi spełniać określone wymogi dotyczące m.in. wyposażenia pokoju, jego wymiarów czy usług hotelowych. (W celu skategoryzowania hotelu, należy skierować wniosek do właściwego Urzędu Marszałkowskiego. Znak plus lub lux oznacza, że obiekt sklasyfikowany w danej kategorii wyróżnia się na tle innych).