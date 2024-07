Polski region ma problem. "Przez plotki turyści boją się tutaj przyjeżdżać"

Kryzys migracyjny źle wypływa na zainteresowanie turystów

– Naprawdę chcesz tam jechać? – słyszę powątpiewające pytania znajomych, gdy mówię, że wybieram się do Białowieży. Ja jednak już się zdecydowałam. Kolejne dni spędzę w Puszczy Białowieskiej i okolicach. W Warszawie wsiadam w pociąg i po ok. trzech godzinach jestem już w Hajnówce. Stamtąd co prawda kursują bezpośrednie autobusy do Białowieży, ale nie chcę tracić czasu i zamawiam taksówkę. O tym, że zbliżamy się do granicy z Białorusią, świadczy fakt, że po drodze mija nas kilka wojskowych ciężarówek.