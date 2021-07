Polski struś. Naukowcy chcą wskrzesić wymarły gatunek

Dropie nazywa się ptakami-kwiatami

Mimo mylącej nazwy tzw. polskiego strusia można raczej porównać do indora. Ptaki te ważą ok. 20 kg i potrafią latać. Mierzą ok. 110 cm długości i ok. 85 cm wysokości. Za to rozpiętość ich skrzydeł wynosi ponad dwa metry. Ze względu na piękne i wielkie pióra, określa się je mianem ptaków-kwiatów.