Wakacje w Polsce. Coraz trudniej o wolne terminy w lipcu

- Z ogółu wszystkich zapytań o noclegi w pierwszej połowie lipca, wysłanych w czerwcu przez turystów, 10 proc. trafiło do obiektów w małopolskim, 6 proc. do obiektów w dolnośląskim, a 5 proc. do podkarpackiego. Dla porównania w województwach zachodniopomorskim i pomorskim odsetek ten jest znacznie wyższy i wynosi po ok. 30 proc. - mówi Kamila Miciuła-Szlachta.