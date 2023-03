Bon turystyczny ważny tylko do końca marca. Jak go wykorzystać?

Polski Bon Turystyczny to świadczenie przyznawane w kwocie 500 zł, które rząd wprowadził 1 sierpnia 2020 r. Od tego czasu do lutego 2023 r. zrealizowano aż 5 mln bonów, a kwota dokonanych za jego pomocą płatności przekroczyła 3 mld polskich złotych. Głównym celem bonu było zachęcenie polskich rodzin do wyjazdów oraz pobudzenie do pracy polskiej branży turystycznej podczas pandemii i ograniczeń z nią związanych.