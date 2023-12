Polskie miasto miłości. Skrywa wiele atrakcji

Strzała Amora dotknęła tam nawet ukochaną siostrzenicę Mikołaja Kopernika – Krystynę. O jej miłosnych perypetiach opowiada miejscowa legenda. Jako niesforne dziecko wstąpiła do klasztoru w Chełmnie, który niespodziewanie opuściła w pewną gwiaździstą noc. Ruszyła za głosem serca do Królewca, skąd pochodził jej wybranek – Kasper Stulpawitz. By móc go poślubić przeszła na luteranizm. Polski astronom odwiedzał zaś krewną, a nawet zapisał jej część majątku w testamencie.