Polskie miasto przygotowało niespodzianki. Będzie się działo

Rogale świętomarcińskie to kultowy wypiek z Wielkopolski

Symbolem wszystkich wydarzeń jest oczywiście słynny rogal. "Rogal świętomarciński wypiekany jest ze szlachetnych składników; białego maku, migdałów, skórki pomarańczowej. Oryginalny rogal jest na tyle duży, że trudno go zjeść samodzielnie. Rogal stworzony jest do tego, aby się nim dzielić, zapraszając do spotkania rodzinę, przyjaciół i tych, których chcemy lepiej poznać" - czytamy na stronie internetowej organizatora wydarzeń Centrum Kultury Zamek.