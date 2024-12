Polskie miasto szykuje się do wielkiego wydarzenia. "Liczba wolnych miejsc szybko spada"

- Jesteśmy przekonani, że miliony widzów telewizyjnych z zachwytem będą podziwiały piękno Torunia. Przedsięwzięcie przyczyni się również do umocnienia pozycji miasta jako atrakcyjnego miejsca do odwiedzin i życia - mówi rzecznik prasowy prezydenta. - Przypomnę, że w 2023 r. przed telewizorami sylwestra obejrzało 7,3 mln widzów. Tegoroczny koncert ze względu na zmianę lokalizacji będzie szczególnie mocno promowany - zaznacza.

- To nie tylko koncert, ale doskonała okazja do poznania naszego miasta, odkrycia Zespołu Staromiejskiego i innych atrakcji, miłego spędzenia czasu - mówi rzecznik. - Dlatego zachęcamy do wcześniejszego przyjazdu do Torunia lub przedłużenia pobytu, chociaż z tego, co obserwujemy, to liczba wolnych miejsc w hotelach czy apartamentach szybko spada - ostrzega.