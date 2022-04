Toruń. Atrakcje i zabytki w mieście Kopernika

Godny uwagi jest również pomnik flisaka z ośmioma żabkami stojący między ratuszem a pocztą. Wiąże się z nim ciekawa legenda odwołująca się do dawnej plagi żab w Toruniu. Przed wiekami miały one chować się wszędzie – w pościeli, w szafach, na strychach – i uprzykrzać życie mieszkańcom. Burmistrz wyznaczył nawet nagrodę dla śmiałka, który pozbędzie się kłopotu. Tradycyjne metody wypędzania płazów nie poskutkowały. Aż w końcu znalazł się sprytny flisak grający na skrzypcach sfałszowane melodie. Żabom tak bardzo przypadła do gustu ta muzyka, że zaczęły gromadzić się przy młodym grajku. Ten wykorzystał chwilę sławy i bezpiecznie wyprowadził je z miasta na pobliskie mokradła. Pamięć o nim przetrwała do dziś, a turyści zatrzymujący się przy pomniku wierzą, że pogłaskanie jednej z żabek spełni ich życzenia.