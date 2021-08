Gdańsk. Muzeum Bursztynu w nowej odsłonie

Muzeum Bursztynu w nowej lokalizacji

Budynek, w którym znajduje się Muzeum Bursztynu to Wielki Młyn, czyli średniowieczny zabytek, który niegdyś służył jako młyn wodny do obróbki zboża oraz jako spichlerz i piekarnia. W XVII w. chleb wypiekany w Wielkim Młynie był sprzedawany np. na Moście Chlebowym w Gdańsku, zapewne znacie go teraz jako Most Miłości. To miejsce, na którym zakochani zawieszają kłódki na znak swojego uczucia.