Polskie mumie. Nie trzeba jechać za granicę, by je zobaczyć

Mumie kojarzą się przede wszystkim ze starożytnym Egiptem. Spowite w bandaże ciała dawnych faraonów oraz wysoko postawionych urzędników od lat fascynują zarówno naukowców, jak też zwykłych “zjadaczy chleba”. Chociaż dzięki rozwojowi technologii udało się poznać wiele ich tajemnic, to trudno zapomnieć o złowrogich legendach, w jakie obrosły. By zrozumieć, co mamy na myśli, wystarczy przypomnieć sobie o klątwie Tutenchamona!