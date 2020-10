W Górach Świętokrzyskich przybywa turystów. Które miejsca wybierają?

Góry Świętokrzyskie to miejsce niezwykle urokliwe. Okolica zachwyca oryginalnym ukształtowaniem, urozmaiconą roślinnością oraz bogatym światem zwierzęcym, o czym można się przekonać podczas wędrówek szlakami Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Biegną one między innymi przez jeszcze zachowane fragmenty Puszczy Świętokrzyskiej oraz Puszczy Jodłowej oraz na Łysicę (612 m n.p.m.), która jest najwyższym szczytem w Górach Świętokrzyskich.

Wideo - TOP 10 Świętokrzyskie

Nie dziwi popularność Sandomierza, który w świadomości Polaków zagościł za sprawą serialu "Ojciec Mateusz". Z kolei Busko-Zdrój i Solec-Zdrój to popularne świętokrzyskie uzdrowiska, oferujące bogatą bazę sanatoryjną, a Bałtów kusi atrakcjami parku rozrywki. Kompleks należy do największych w Polsce! Jednak aż cztery wymienione wyżej lokalizacje znajdują się na terenie Gór Świętokrzyskich, co świadczy o jego rosnącej popularności. Święta Katarzyna to znakomita baza wypadowa do zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego, podobnie jak Bodzentyn, gdzie znajduje się siedziba dyrekcji.