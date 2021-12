Polskie polarniczki. "Kobiety, które podbiły podbiegunowy świat"

Dagmara Bożek: To był całkowity przypadek. W 2012 roku mój, obecnie już były mąż, natknął się na ogłoszenie Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, że poszukują uczestników do kolejnej wyprawy polarnej. To ogłoszenie wydało nam się tak egzotyczne, że postanowiliśmy na nie odpowiedzieć. To był też taki czas, że Polska Stacja Polarna Hornsund na Spitsbergenie zaczęła mocniej otwierać się na osoby spoza środowiska naukowego i środowiska związanego z PAN, co z kolei było szansą dla osób takich jak ja, których praca nie była bezpośrednio związana z tematyką badań polarnych.