Polskie polarniczki. "Obecność kobiet na wyprawach nikogo już nie dziwi"

Łączą je bardzo pozytywne cechy. Przede wszystkim mają ogromną pasję dla tego, co robią, prawdziwą miłość do nauki. Są też bardzo skromne mimo dużych osiągnięć, żadna nie podkreśla swoich zasług. Musiałam z nich wydobywać informacje o publikacjach, otrzymanych nagrodach. To także osoby, które - mimo wieku - zaskakują żywością umysłu i formą fizyczną. Chciałabym być w takiej formie, kiedy będę mieć tyle lat co one.