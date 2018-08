Południowoafrykańskie media zachwycone Wrocławiem. "Każdy powinien tu przyjechać"

Według "The South African", Wrocław jest nie tylko najbardziej zaskakującym miastem w Polsce, ale także w Europie. Dziennikarz z Republiki Południowej Afryki wybierając się w podróż na Stary Kontynent nie przypuszczał, że stolica Dolnego Śląska jest tak wyjątkowa.

Artykuł na temat Wrocławia na portalu "The South African " jest prawdziwą laurką dla czwartego największego miasta w Polsce . Jak pisze autor tekstu, Len Rutledge, większość mieszkańców jego kraju prawdopodobnie nigdy o nim nie słyszała. A powodów, aby tu przyjechać, jest całe mnóstwo.

Dziennikarz wynajął z przyjaciółmi hotel w centrum miasta, a zwiedzanie planował rozpocząć od rynku. Jednak zanim do niego dotarł, odwiedził po drodze Park Słowackiego, Muzeum Architektury, Muzeum Narodowe i Panoramę Racławicką. Szczególną uwagę zwrócił na krasnale, które nazwał "najmniejszymi mieszkańcami Wrocławia, nadającymi mu charakter".

"Na ulicach i placach miasta żyje ponad 300 przyjacielskich krasnoludów. Były jednym z elementów, które sprawiły, że moja wizyta we Wrocławiu była kompletnym zaskoczeniem i niezapomnianym przeżyciem" - opisuje na łamach "The South African" Len Rutledge.

Dziennikarz wybrał się też na Ostrów Tumski, czyli nastraszą część Wrocławia. "Trudno było opuścić tę zachwycającą część miasta, ale było jeszcze tyle do zobaczenia. Przechodziliśmy przez kolejne mosty i dotarliśmy do Hali Targowej" – relacjonował Rutledge. Mężczyzna przyznał, że był pod wrażeniem świątyń czy należących do Uniwersytetu Wrocławskiego Ogrodu Botanicznego oraz muzeum. Nie pominął też takich miejsc, jak: Pałac Królewski, Hydropolis, Hala Stulecia, Park Japoński czy Park Szczytnicki.