Pomorze wystrzeli atrakcjami na majówkę. Można spodziewać się tłumów

Czternastowieczna fortyfikacja

Drugim, sztandarowym zabytkiem Gdańska, jest twierdza Wisłoujście. Choć nie jest tak popularna jak Żuraw ze względu na swoje trudno dostępne położenie, jest to wyjątkowo cenny zabytek fortyfikacyjny, pochodzący z XIV w. Również on po latach remontu zostanie udostępniony turystom, a stanie się to 27 kwietnia.