Ponad tonę piasku ukradzionego przez turystów odwieziono na plaże Sardynii

Kradną piasek "na pamiątkę"

Za wywożenie piasku grożą ogromne kary, ale turystom to nie przeszkadza. Nieustannie kradną go, a jak tłumaczą później przyłapani, robią to "na pamiątkę". Mimo wielu apeli i tablic ostrzegawczych proceder nie słabnie.