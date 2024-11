Poprosiła o zamianę miejsc. Reakcja pasażerki sprawiła, że wybuchła płaczem

Matka poprosiła o zamianę miejsca

Kobieta wyjaśniła, że po zajęciu miejsca w sekcji Economy Plus podeszła do niej matka z prośbą o zamianę na miejsce 32B, by mogła usiąść z synem. "Zapytam, ile gotówki ma, by zwrócić mi pieniądze wydane na to miejsce" – relacjonuje zajście internautka.