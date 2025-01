Popularność tego miejsca stale rośnie. Rekordowa liczba gości z Polski

Statystyki za 2024 r. wykazują rekordową liczbę Polaków, którzy przeszli Drogę św. Jakuba (Camino de Santiago) , słynny szlak pielgrzymkowy prowadzący do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.

Był to trzeci z rzędu rekordowy rok pod względem ogółu pielgrzymów, którzy udali się do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela. Jak poinformowało Biuro Pielgrzyma szlaku, przybyło ich tam pół miliona, a nieco ponad 40 proc. stanowili Hiszpanie, przede wszystkim z Andaluzji, Madrytu, Walencji i Katalonii.

Liczba ta odnosi się jednak wyłącznie do osób, które odebrały swoją compostelę, czyli certyfikat ukończenia pielgrzymki. Według ekspertów, cytowanych przez hiszpański dziennik "La Razon", nie wszyscy – z różnych powodów – to robią, a rzeczywista liczba pielgrzymów przemierzających Camino de Santiago każdego roku może wynosić nawet do 1,5 mln osób.